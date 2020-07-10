В Ізраїлі за добу захворіли найбільше людей від початку пандемії
Коронавірус
Укрінформ
В Ізраїлі за минулу добу було встановлено антирекорд захворюваності на COVID-19: підтверджені 1 464 нові випадки.
Про це інформує Ynet.
"Протягом останніх 24 годин в 1 464 людей виявили коронавірусну хворобу, це найвищий добовий показник підтверджених випадків в Ізраїлі з часу початку пандемії", - йдеться у повідомленні ізраїльського Національного центру інформації та знань щодо коронавірусу.
Четверо ізраїльтян протягом останньої доби померли унаслідок захворювання на COVID-19, загальна кількість летальних випадків в Ізраїлі сягає 350.
Станом на 10 липня в Ізраїлі зафіксовано 35 631 підтверджений випадок COVID-19.
Фото: Flash90