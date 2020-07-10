Норвегія відкриває кордони для 26 країн Європи - України в списку немає

Уряд Норвегії переглянув обмеження на поїздки для туристів, що були запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу, і дозволив в'їзд на територію країни туристам з більшості країн Європи. України у переліку немає.

Про це повідомляє News in English.

"У п’ятницю уряд Норвегії скасував широкий спектр обмежень щодо перетину кордону у межах Європи та поза континентом", - йдеться у повідомленні.

Це означає, що норвежці зможуть з 15 липня подорожувати до більшості країн Європи без необхідності проходити карантин протягом 10 днів після повернення додому.

Як зазначає The Nordic Page, до переліку належать: Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Фарерські острови, острів Гренландія, Греція, Ірландія, Ісландія, Італія, Кіпр, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Мальта, Нідерланди, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія, Велика Британія, Швейцарія, Чехія, Німеччина та Австрія, а також регіони Блекінге, Кроноберг та Сконе у Швеції.

Жителі цих європейських країн також зможуть подорожувати до Норвегії без зазначених обмежень з 15 липня.

Як зазначається, норвезькі урядовці відкрили кордони для так званих зелених країн в ЄС та Шенгенській зоні, які мають низький загальний рівень захворюваності на COVID-19.

До "червоних країн", щодо яких залишаються чинними обмеження, належать зокрема, Україна, Болгарія, Румунія, Угорщина, Хорватія, Португалія, Люксембург та більшість регіонів Швеції.

Як повідомлялося, кількість випадків COVID-19 загалом у світі становить станом на ранок п’ятниці 12 393 692, з яких 557 495 – летальні. А 7 224 987 осіб вже встигли вилікуватися від хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня ЄС оприлюднив рекомендації щодо поступового відкриття зовнішніх кордонів ЄС з 1 липня 2020 року та визначив 15 третіх країн, громадянам яких буде дозволено безперешкодний в’їзд до ЄС. Критерієм для включення до "дозволеного" списку визначені, в першу чергу, епідеміологічні показники, за якими рівень захворюваності на коронавірус в таких третіх країнах має дорівнювати або бути нижчим за рівень захворюваності в країнах ЄС. Україна до цього переліку поки не потрапила. Рада ЄС переглядатиме та, за можливості, розширюватиме цей перелік кожні два тижні.

Фото: Heiko Junge/NTB Scanpix/TT