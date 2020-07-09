Флорида стала новим епіцентром пандемії COVID-19 - ЗМІ

Південний американський штат Флорида, курорти якого зараз переповнені відпочивальниками, став новим епіцентром поширення коронавірусу у світі.

Про це повідомляє The Hill.

"Флорида стала світовим епіцентром спалаху коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у середу влада курортного штату повідомила про майже 10 тис. нових випадків інфікування, і така тенденція зберігається останніми днями. Загалом у Флориді зафіксовано 220,5 тис. випадків зараження коронавірусом, а частка позитивних тестів уже понад тиждень перевищує 14%, що вважається дуже високим показником.

Ситуація ускладнюється браком ліжок у відділеннях інтенсивної терапії лікарень. Утім, чиновники штату стверджують, що мають достатній потенціал, аби посилити надання медичної допомоги.

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Як повідомляв Укрінформ, США, які залишаються на першому місці у світі за кількістю випадків COVID-19, у середу перетнули межу в 3 млн хворих. Причому найскладніша епідеміологічна ситуація спостерігається саме в південних штатах.

Фото: АА