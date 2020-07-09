Коронакриза: в Австрії кожен безробітний отримає €450

Національна рада Австрії ухвалила виплатити одноразову допомогу в розмірі 450 євро кожному безробітному країни.

Відповідне рішення прийнято на засіданні цієї нижньої палати австрійського парламенту в середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Окрім разової виплати по безробіттю, прийнятий соціальний пакет передбачає, що у вересні сім’ї отримають спеціальну виплату з розрахунку 360 євро на одну дитину. Ці кошти будуть надаватися разом із сімейною допомогою та виплатою з нагоди початку шкільного року.

Водночас збільшено до 60 млн євро фонд допомоги нужденним сім’ям.

Як повідомляв Укрінформ, влада Відня з метою підтримки ресторанного бізнесу надала кожному домогосподарству, яке налічує більше двох осіб, ваучер на 50 євро для відвідування закладів громадського харчування. Одинаки отримали по 25 євро. Загалом на цю акцію міська влада витратила близько 40 млн євро.