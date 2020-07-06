В Австрії кількість хворих на COVID-19 знову перевищила тисячу

В Австрії кількість активних випадків захворювання на COVID-19 станом на понеділок, 6 липня, перевищила 1 тисячу.

Про це йдеться в оновлених даних австрійського МОЗ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За минулу добу в республіці виявлено 71 нового хворого на COVID-19, а загальна кількість активних випадків зросла до 1012. У шпиталях знаходиться 78 осіб, з них 11 – у відділеннях інтенсивної терапії. З початку пандемії померли 706 хворих.

В останній час в Австрії спостерігалося зростання кількості інфікованих: протягом попередніх днів було виявлено 111, 127, 94, 85, 108 нових випадків на COVID-19. До цього в країні протягом місяця щодня було близько 50 нових захворювань.

Як відомо, з огляду на спад коронавірусної інфекції в країні, австрійський уряд з середини квітня з двотижневим інтервалом вводить послаблення заходів, вжитих раніше для боротьби з поширенням коронавірусу.

Наразі в країні вже фактично скасовано обов’язкове носіння масок – вони необхідні лише при поїздках громадським транспортом, у сфері охорони здоров’я (включаючи аптеки) та у сфері надання послуг, де не можна дотриматися мінімальної дистанції.

Зокрема, з середи червня скасовано носіння масок при відвідуванні магазинів, закладів харчування та готелів. З 1 липня скасовується вимога про обов’язкове носіння масок і для офіціантів у закладах громадського харчування.

Вагомі послаблення зроблено також у спортивній сфері: з початку липня дозволено займатися будь-якими видами спорту як у закритих приміщеннях, так і просто неба, без дотримання дистанції в 1 метр.

Планується, що з вересня будуть дозволені масові заходи у спортивній та культурній сфері за участю до 5 тисяч осіб у приміщеннях та до 10 тисяч осіб – просто неба. Заплановані на літо правила поки не змінюються: з липня будуть дозволені заходи за участю 250 осіб у приміщенні та 500 осіб – ззовні, з 1 серпня – заходи з 500 відвідувачами у приміщенні та 750 особам – на відкритому повітрі.