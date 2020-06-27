В австрійському курорті, де був спалах коронавірусу, перехворіли 42% жителів

У понад 42% протестованих жителів австрійського гірськолижного курорту Ішгль (Ischgl) у Тіролі виявлено антитіла до коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Інститутом вірусології Медичного університету Іннсбрука, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Це показує в черговий раз, що багато випадків інфікування коронавірусом залишаються непомітними", - заявила керівник дослідження з Інституту вірусології Дороті фон Лаєр.

За її словами, для 85% учасників дослідження, жителів Ішнгля, захворювання на COVID-19 коронавірусом пройшло непомітно.

Всього було протестовано 1259 дорослих та 214 дітей з 479 домогосподарств, що становить 79% усього населення популярного австрійського курорту. У 42,2 % учасників дослідження було виявлено наявність антитіл до коронавірусу, що означало, що вони вже перехворіли на COVID-19. Частка дітей (віком до 18 років) з антитілами становила 27%.

Багато людей, які брали участь у тестуванні, заявляли, що вже декілька днів спостерігають втрату смаку та запаху – практично усі вони у подальшому отримали позитивний результат на коронавірус. При цьому, перші такі випадки втрати смаку та запаху фіксувалися в Ішгль ще в 20-х числах лютого.

Дослідження проходило ще на кінці квітня, коли курорт знаходився під карантином. При досліджуванні використовувалися 4 різні методики, результати яких порівнювалися.

Як повідомляв Укрінформ, у середині березня стало відомо, що сотні відпочивальників, передусім із скандинавських країн, але також з Німеччини, заразилися коронавірусом Covid-19 на австрійському гірськолижному курорті Ішгль (Ischgl) у Тіролі.

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Основним осередком поширенням коронавірусу на популярному курорті вважався ресторан-бар Kitzloch. Там 7 березня було виявлено коронавірус у бармена, однак заклад не був відразу закритий. Місцеві органи влади порахували, що достатньо ізолювати та відправити на карантин інфікованого чоловіка та 22 особи, які перебували з ним у близькому контакті.

Але коли пізніше і в інших відвідувачів бару почали проявлятися симптоми зараження вірусом, 10 березня бар-ресторан був закритий. Двома днями пізніше, 12 березня, було закрито і весь гірськолижний курорт Ішгл та стало відомо про дострокове припинення зимового сезону у федеральній землі Тіроль. Ще днем пізніше карантин було введено в районах Пазнаунталь та Санкт-Антон, всім іноземним туристами наказали повертатися додому та знаходитися під 14-денними домашнім карантином.

На той час в самій Австрії було зафіксовано менше 1 тис. випадків захворювання на коронавірус.

