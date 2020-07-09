У Франції кількість випадків COVID-19 наближається до 170 тисяч

Від початку епідемії коронавірусу у Франції кількість випадків інфікування наблизилася до 170 тисяч, за останню добу від COVID-19 померли 34 особи.

Такі дані оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, передає власний кореспондент Укрінформу.

З початку епідемії у Франції зафіксовано 169 473 випадків COVID-19, у тому числі 29 965 летальних.

Зокрема за останню добу виявлено 663 нові випадки інфікування, 34 хворих померли.

При цьому кількість позитивних результатів тестувань, серед усіх, проведених за попередні сім днів, становить 1,2%.

Нині усі регіони у межах метрополії Франції вважаються «зеленими» за рівнем епідеміологічної загрози. «Оранжевими» залишаються лише два заморські департаменти – Гвіана та Майотта.

Як повідомлялося, з 22 червня Франція перейшла на третій етап виходу з карантину. У країні послаблені деякі обмежувальні заходи, почався повноцінний навчальний процес у школах, дозволено масові зібрання до 5 тис. людей.

Надзвичайний санітарний стан у країні діятиме до 10 липня. У вересні уряд проведе подальшу оцінку епідеміологічної ситуації.

Фото: RFI