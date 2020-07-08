Литва заборонила трансляцію Russia Today

Литовська комісія з радіо та телебачення (ЛКРТБ) заборонила трансляцію каналу Russia Today через зв'язки медіагрупи з російським пропагандистом Дмитром Кисельовим, який перебуває під санкціями ЄС.

Про це повідомляє Delfi.

"Литовська комісія з радіо та телебачення заборонила трансляцію російського телеканалу RT в Литві через зв'язки з фігурантом "чорного" списку Євросоюзу російським пропагандистом Дмитром Кисельовим", - йдеться у повідомленні.

З урахуванням інформації Міністерства закордонних справ Литовська комісія з радіо та телебачення ухвалила рішення зупинити ретрансляцію на території Литовської Республіки п'яти програм RT.

Рішення набуває чинності з 9 липня.

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Рішення зупинити трансляцію ухвалене через санкції щодо Кисельова, а не через порушення з боку мовника, тому представники RT не брали участі у засіданні.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що його відомство рекомендуватиме ЛКРТБ заборонити телеканали контрольованої Кремлем групи RT (Russia Today).

30 червня, Латвійська Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP), керуючись санкційним списком ЄС, заборонила транслювання в Латвії семи каналів RT (Russia Today). Заборонені RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, оскільки вони перебувають під фактичним контролем, керівництвом та одноосібним управлінням Дмитра Кисельова, який є у санкційних списках ЄС за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Телеканали групи зареєстровані в РФ та Великій Британії.