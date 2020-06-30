Латвія заборонила транслювати 7 телеканалів групи Russia Today

Про це повідомляється на сайті NEPLP.

«Національна рада з електронних медіа (NEPLP) прийняла рішення заборонити поширення в Латвії семи телеканалів групи RT (раніше відомої як Russia Today), які після санкцій, введених Радою Європейського Союзу (ЄС), латвійські органи безпеки вважають найбільш впливовими російськими пропагандистськими каналами на Заході», - йдеться в повідомленні.

Заборонено RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, оскільки вони знаходяться під фактичним контролем, керівництвом і одноосібним управлінням Дмитра Кисельова, який в санкційних списках ЄС за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Телеканали зареєстровані в Росії і Великій Британії.

RT було створено у 2005 році у Росії. Програми призначені для міжнародної аудиторії. (RT, RT HD, RT TV виходять англійською, RT Arabic - арабською, RT Spanish TV іспанською, RT Documentary HD і RT Documentary - російською та англійською.) НСЕСМІ вказує, що RT поширює узгоджений з офіційною позицією Кремля зміст, а Латвію намагається показати «не спроможною державою».

Оскільки Кисельов входить до списку санкцій ЄС, NEPLP проінформує про своє рішення і регуляторів інших країн. «Зібрані нами докази дуже серйозні, і ми закличемо регуляторів всіх країн-учасниць ЄС наслідувати наш приклад і заборонити RT на своїй території. Для цих програм немає місця ні в Латвії, ні в Європейському союзі», - вважає глава NEPLP Івар Аболіньш.

Рішення набуває чинності з моменту оприлюднення і буде в силі, поки Кисельов залишається у списку санкцій ЄС.

На прийняття рішення великою мірою вплинули нові поправки до Закону про електронні ЗМІ - норми проголосили у другій половині червня. З липня 2021 року у Латвії додаткові програми базового пакету кабельного телемовлення повинні на 80% складатися з контенту, в оригіналі створеного державною мовою та мовами ЄС, інші 20% - можуть бути на інших мовах, в тому числі російською.

У листопаді минулого року Національна рада з електронних ЗМІ заборонила компанії Baltijas mediju alianse, власнику Першого Балтійського, транслювати 9 російських каналів, істинним вигодонабувачем яких є внесений в санкційні списки мільярдер Юрій Ковальчук.