Facebook маркуватиме підконтрольні державі ЗМІ, одне з перших - Russia Today

Соціальна мережа Facebook почне маркувати сторінки, пости та рекламу ЗМІ, контрольованих державою.

Про це повідомляє CNN.

«Компанія Facebook у четвер анонсувала, що буде маркувати сторінки, пости та рекламу державних ЗМІ. Уже наступного тижня «маркери» зʼявляться на сторінках таких видань Russia Today і китайського агентства Xinhua», - йдеться в повідомленні.

Користувачі в США будуть бачити позначки на окремих постах цих ЗМІ.

«Компанія вдається до такого підходу, щоб користувачі знали більше про те, звідки надходить інформація. Нас турбує те, що державні ЗМІ поєднують в собі функції медіа з визначення порядку денного та стратегічну підтримку політики держави», — пояснив глава політики кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер.

За його словами, Facebook проконсультувалася з 65 експертами, щоб створити критерії для визначення, які ЗМІ маркувати як контрольовані державою. До цих критеріїв відносяться джерела фінансування, прозорість редакційної структури, структура власності, механізми підзвітності.

Глейхер додав, що соцмережа не планує запроваджувати заборони щодо таких ЗМІ, оскільки державні медіа є єдиним джерелом новин у деяких регіонах світу.