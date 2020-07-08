У чотирьох регіонах Італії - жодного випадку COVID-19 за добу
Про це повідомляє агенція ANSA.
"Протягом останніх 24 годин зафіксовано 193 нових випадки захворювання, вчора було 138. Загальна кількість підтверджених випадків хвороби зросла до 242 149", - йдеться у повідомленні.
У чотирьох регіонах Італії, не зареєстрували нових випадків коронавірусної хвороби протягом доби, до них належать: Умбрія, Сардинія, Валле-д'Аоста та Молізе, а також провінція Тренто.
Протягом останніх 24 годин, в Італії зафіксували 15 летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу. Загальна кількість загиблих від епідемії COVID-19 зросла до 34 914 осіб.
Загальна кількість тих, хто одужав від недуги в Італії наразі становить 193 640 осіб, збільшившись на 825 від вчора.
Як повідомлялося, кількість випадків коронавірусу загалом у світі становить станом на ранок середи 11 955 637, з них 546 721 – летальний. 6 902 360 осіб вже вилікувалися від хвороби COVID-19.
Фото: АА