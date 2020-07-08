У чотирьох регіонах Італії - жодного випадку COVID-19 за добу

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 193 нових випадки хвороби COVID-19, загальна кількість підтверджених випадків захворювання зросла до 242 149. Кількість загиблих унаслідок пандемії зросла до майже 35 тисяч.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Протягом останніх 24 годин зафіксовано 193 нових випадки захворювання, вчора було 138. Загальна кількість підтверджених випадків хвороби зросла до 242 149", - йдеться у повідомленні.

У чотирьох регіонах Італії, не зареєстрували нових випадків коронавірусної хвороби протягом доби, до них належать: Умбрія, Сардинія, Валле-д'Аоста та Молізе, а також провінція Тренто.

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Протягом останніх 24 годин, в Італії зафіксували 15 летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу. Загальна кількість загиблих від епідемії COVID-19 зросла до 34 914 осіб.

Загальна кількість тих, хто одужав від недуги в Італії наразі становить 193 640 осіб, збільшившись на 825 від вчора.

Як повідомлялося, кількість випадків коронавірусу загалом у світі становить станом на ранок середи 11 955 637, з них 546 721 – летальний. 6 902 360 осіб вже вилікувалися від хвороби COVID-19.

Фото: АА