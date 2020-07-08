Інфікованих коронавірусом у США вже понад 3 мільйони

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у США перевищила 3 мільйони.

Про це йдеться в офіційній статистиці, представленій Університетом медицини імені Джона Гопкінса.

Так, за даними університету, в Сполучених Штатах станом на 12 годину за Вашингтоном зафіксовано 3 009 611 випадків захворювання на COVID-19. Причому 131 594 людини померли, 936 476 пацієнтів одужали.

Зазначається також, що минулої доби в США встановлений "рекорд" за кількістю нових випадків інфікування – 60 тисяч людей. Найбільш несприятлива картина спостерігається в південних штатах.

Америка надалі залишається лідером за кількістю хворих серед усіх інших країн. Загалом же у світі зареєстровано понад 11,884 млн хворих на COVID-19. Більше 545,3 тис. людей померли, понад 6,487 млн осіб одужали.