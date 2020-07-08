В Японії досліджують застосування двох препаратів для лікування COVID-19

У Японії проводять клінічні дослідження ефективності двох препаратів при лікуванні COVID-19.

Про це повідомляє NHK World.

"Симптоми 10 з 11 пацієнтів, заражених вірусом COVID-19, ослабли після прийому препарату для лікування панкреатиту Futhan в поєднанні з протигрипозним препаратом Avigan", - розповіли дослідники з Токійського університету.

Група вчених застосовувала одночасно препарати Futhan і Avigan на 11 пацієнтів, що страждають від сильної пневмонії, у квітні. Futhan зазвичай використовується під час лікування гострого панкреатиту, а також при інших захворюваннях, які викликають утворення згустків крові в різних частинах організму людини.

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Один з пацієнтів, 75-річний чоловік, який був підключений до апарату ШВЛ, помер. Однак у десяти інших пацієнтів у віці від 36 років до 71 року було відзначено поліпшення стану. Сім пацієнтів, які були підключені до ЭКМО або ШВЛ, могли самостійно дихати місяць.

Клінічні дослідження проводяться в лікарні Токійського університету та інших медичних закладах Японії з метою підтвердити безпечність та ефективність препарату Futhan при лікуванні пацієнтів, заражених COVID-19.