Французів закликають готуватися до другої хвилі COVID-19

Генеральний директор управління охорони здоров'я Франції Жером Саломон Жером Саломон закликав співвітчизників бути обачними і готуватися до другої хвилі епідемії COVID-19.

Про це чиновник заявив в інтерв'ю впливовому виданню Le Figaro.

"Ми повинні готуватися до другої хвилі. Саме наша поведінка зумовлює ризик відродження COVID-19. Закликаю французів бути обережними", - зазначив він.

На його переконання, французька влада дотримуватиметься двох стратегій стримування поширення коронавірусу.

"Ми здійснюватимемо дві стратегії одночасно: одна цільова, інша - ширша. Цільовий скринінг полягає у розриві ланцюгів інфікування, як тільки людина захворіє", - зазначив Саломон.

За його словами, лікарі наполягають на необхідності швидкої консультації при появі навіть легких симптомів і негайному тестуванні упродовж 24 годин. За допомогою пацієнта лікарі відстежуватимуть увесь ланцюжок з людей, яких він потенційно міг інфікувати, а після виявлення хворих негайно їх ізолюватимуть.

Більш ширша стратегія, на думку Саломона, полягає у масштабних превентивних заходах на рівні держави. Уряд відновить карантин, громадян зобов'яжуть самоізолюватися і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами.

Як інформує Національне агентство громадського здоров'я, станом на 7 липня у Франції зафіксовано 168 810 випадків захворювання на COVID-19. 29933 особи померли, 7594 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Фото: RFI