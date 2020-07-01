Уряд готується до другої хвилі епідемії – нарада у Зеленського

В Україні зріс показник захворюваності на COVID-19 і нині становить 58 осіб на 100 тисяч населення, уряд готується до другої хвилі епідемії.

Про це йшлося на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Президента поінформували, що показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс і нині становить 58 осіб на 100 тисяч населення, однак задіяння апаратів ШВЛ досить низьке – лише 6,5%.

"У нас доволі непоганий догляд за хворими. Адже й рівень задіяння ШВЛів, і рівень смертності досить низький. Ми також стали краще захищати медичних працівників. Якщо в середині квітня серед захворілих медики становили п’яту частину, то зараз їх 9,5%. Будь-який хворий має отримати всю необхідну допомогу, але медиків треба захищати найбільше, адже вони – на передовій», – сказав Зеленський.

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Водночас наголошується, що уряд готується до другої хвилі епідемії.

Представник Національної поліція доповів, що за останню добу вручила 484 протоколи громадським закладам, таким як ресторани, нічні клуби та інші, де зафіксовано порушення карантину.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу на COVID-19 захворіли 706 осіб, загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 44 334 людини.