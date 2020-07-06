Болгарія продовжила надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я

Уряд Болгарії продовжив до 31 липня дію надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я в країні на тлі нового спалаху коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє The Sofia Globe.

"Надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я (у Болгарії – ред.), який почав діяти з середини травня, буде ще раз продовжений до кінця липня", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалене на нараді Координаційного штабу по боротьбі з коронавірусом на чолі з прем’єром Бойко Борисовим.

Продовжити НС в країні вирішили після збільшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус. Так, 4 липня за добу був встановлений рекорд із 182 випадками.

Строк дії НС завершувався 14 липня.

За даними Worldometers, у Болгарїі вже 5 740 випадків захворювання на COVID-19. 2 915 людей вилікувалося, а 246 померли.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 липня у світі зареєстрували 11 559 213 випадків COVID-19. Одужали 6 535 902 особи, 536 786 - померли.

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