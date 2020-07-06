Китай запевняє, що не приховував інформацію про COVID-19

Уряд Китаю не приховував інформацію щодо COVID-19, а навпаки у короткий проміжок часу приймав жорсткі заходи, аби припинити його поширення в країні.

Про це йдеться у документі Посольства КНР в Україні, який є в розпорядженні Укрінформу.

«Уряд Китаю прийняв найбільш всеосяжні, жорсткі й ретельні заходи в найкоротші терміни (аби припинити поширення COVID-19 в крані – ред.)», - йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що завдяки саме таким крокам китайська влада змогла в значній мірі стримати захворювання в Ухані, розбивши ланцюг із поширення коронавірусу.

Як зазначили у дипмісії, 9 травня учені з Єльського й Цзінанського університетів у спільному дослідженні дійшли висновку, що рішучі кроки китайської влади, включаючи «закриття» міст, значно знизили рівень поширення коронавірусу.

Обмежувальні заходи також могли допомогти унеможливили додаткову кількість випадків захворювання на коронавірус у 1,4 мільйона осіб, із яких би 56 тисяч померли поза провінцією Хубей вже станом на 29 лютого.

Раніше Державний секретар Майк Помпео заявив, що уряд Китаю приховував від світової громадськості вкрай важливу інформацію щодо тяжкості спалаху коронавірусу у своїй країні.