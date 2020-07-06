Італія дозволила пересадити біженців з судна, що оголосило НС, на карантинний пором

Влада Італії надала дозвіл пересадити 180 мігрантів з рятувального судна Ocean Viking, яке раніше оголосило надзвичайний стан, на карантинний пором Moby Zaza.

Про це повідомляє Euronews.

"180 мігрантів з рятувального корабля Ocean Viking прибудуть у Порто-Емпедокл у понеділок, де їх переведуть на інше судно - Moby Zaza та помістять на карантин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі мігранти пройдуть тест на коронавірус.

Раніше французька громадська організація SOS Méditerranée, яка займається порятунком людей в Середземному морі, повідомила про заворушення на борту Ocean Viking, включаючи спроби самогубства та погрози розправи з членами екіпажу.

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Уряд Італії у суботу надіслав лікаря на судно.

Як повідомлялося, 180 осіб були врятовані між 25 і 30 червня, серед них 25 неповнолітніх. На борту Ocean Viking також перебуває жінка на п'ятому місяці вагітності.

Італія і Мальта відмовилися їх приймати. SOS Mediterranee звернулася до країн ЄС із закликом знайти термінове рішення.