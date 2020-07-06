Італія дозволила пересадити біженців з судна, що оголосило НС, на карантинний пором
Про це повідомляє Euronews.
"180 мігрантів з рятувального корабля Ocean Viking прибудуть у Порто-Емпедокл у понеділок, де їх переведуть на інше судно - Moby Zaza та помістять на карантин", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі мігранти пройдуть тест на коронавірус.
Раніше французька громадська організація SOS Méditerranée, яка займається порятунком людей в Середземному морі, повідомила про заворушення на борту Ocean Viking, включаючи спроби самогубства та погрози розправи з членами екіпажу.
Уряд Італії у суботу надіслав лікаря на судно.
Як повідомлялося, 180 осіб були врятовані між 25 і 30 червня, серед них 25 неповнолітніх. На борту Ocean Viking також перебуває жінка на п'ятому місяці вагітності.
Італія і Мальта відмовилися їх приймати. SOS Mediterranee звернулася до країн ЄС із закликом знайти термінове рішення.