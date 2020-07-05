ВООЗ зафіксувала новий антирекорд зі зростання кількості випадків COVID-19 за добу

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про рекордне зростання числа випадків коронавірусного захворювання за день: 4 липня кількість нових випадків COVID-19 у світі за попередні 24 години зросла на 212 326.

Про це пише Радіо Свобода.

"Найбільші зростання сталися у США, Бразилії й Індії. Кількість смертей від хвороби за цей час лишилася приблизно на попередньому рівні – близько 5 тисяч за добу. Попередній «рекорд» зростання числа нових виявлених випадків був побитий 28 червня – тоді це число склало 198 077 за добу", - йдеться у повідомленні.

У США, де захворюваність на COVID-19 зростає в 40 штатах із 50, свій власний такий «рекорд» був зафіксований 3 липня – 52 300 нових випадків за день.

Того дня ВООЗ уже закликала країни, які потерпають від серйозних спалахів захворювання, "прокинутися" й усвідомити нову реальність, бо "дані не брешуть".

Про рекордні кількості нових зареєстрованих випадків повідомляють цими днями й багато інших країн.

На кінець дня 4 червня за київським часом, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету Джона Гопкінза у США, кількість усіх підтверджених випадків COVID-19 за весь період пандемії у світі становила 11 159 301, із них померли 527 827 людей, видужали 6 005 423.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 196 осіб.

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Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 47 677 людей. З них 3 тис. 456 дітей і 6 тис. 907 медпрацівники. Одужали 21 тис. 155 осіб, померли - 1 тис. 227 осіб.

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