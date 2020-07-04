В Росії набрала чинності оновлена Конституція, що "обнулила" терміни Путіна

В Росії набула чинності оновлена Конституція з поправками, схваленими на загальноросійському голосуванні — відповідний указ напередодні підписав президент РФ Володимир Путін.

Оновлений текст Конституції Росії опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Одним з пунктів змін стала норма про те, що президентські терміни Володимира Путіна більше не враховуються. Це дозволить йому балотуватися на виборах 2024 року, залишатися при владі до 2036 року, а ще він отримає довічну недоторканість.

Державна дума 10 березня підтримала поправку про зняття обмеження на кількість президентських термінів у Російській Федерації.

Путін допустив цей варіант, якщо Конституційний суд не визнає його таким, що суперечить положенням основного закону. Після прийняття у березні відповідного законопроєкту обома палатами парламенту документ був направлений до Конституційного суду, який виніс висновок про відповідність пропонованих поправок. До слова, у 1998 році Ельцину цей же суд заборонив "обнулити" свій термін та знову піти на вибори.

Всього ж у Конституції РФ було внесено 206 поправок.

Видання Медуза коротко сформулювало майже два десятки основних змін, які наразі чекають РФ:

Всім, окрім Путіна , майбутньому не можна буде балотуватися в президенти більше, ніж на два терміни — неважливо, підряд чи ні.

, майбутньому не можна буде балотуватися в президенти більше, ніж на два терміни — неважливо, підряд чи ні. Формально міжнародне право збереже пріоритет над російським, але Конституційний суд зможе блокувати виконання рішень міжнародних організацій, якщо вважатиме їх «антиконституційними».

Людина, у якого коли-небудь була іноземна посвідка на проживання або громадянство, не зможе обиратися в президенти.

Довічна недоторканність колишніх президентів буде закріплена в Конституції РФ.

У президента буде ще більше влади: він зможе усувати суддів Конституційного і Верховного судів (за згодою Ради Федерації) та звільняти тільки прем'єра, не відправляючи у відставку весь уряд.

Президент РФ отримає право оскаржити закон, навіть якщо парламент подолав його вето — відправивши його на перевірку до Конституційного суду.

Президент буде сам вирішувати, які органи влади підпорядковуються йому, а які — прем'єру (силові міністри — автоматично йому).

Глава держави зможе призначати прем'єра, навіть якщо його кандидатуру тричі відхилила Дума (і не розпускати її при цьому — зараз він зобов'язаний зробити це).

Президент буде призначати членів Ради Федерації, а після своєї відставки, якщо захоче, зможе сам увійти до його складу.

Членів Ради Федерації офіційно перейменують у сенаторів (але палата Сенатом не стане). З ними президент буде консультуватися при призначенні силових міністрів.

Місцеве самоврядування стане ще слабше: органи державної влади отримають право брати участь у його формуванні, а координувати їх спільну роботу буде, знову ж таки президент.

Депутатам, сенаторам, губернаторам, міністрам, суддям заборонять мати іноземне громадянство або дозвіл на проживання.

В Конституції буде згадана Держрада, який займеться визначенням основних напрямів зовнішньої, внутрішньої та соціально-економічної політики РФ.

Російський народ оголосять державотворчим.

Шлюбом буде вважатися лише союз чоловіка і жінки.

У Конституції з'явиться згадка віри в Бога («Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, які передали нам ідеали та віру в Бога, а також спадкоємність у розвитку російської держави, визнає державну єдність, що історично склалася»)

Пенсії та інші соціальні виплати будуть регулярно індексуватися, мінімальна зарплата не повинна бути нижче прожиткового мінімуму.

Заклик до «відчуження» будь-яких територій РФ стане антиконституційним.

25 червня – 1 липня в Росії та окупованому нею Криму проходило голосування щодо внесення поправок до конституції РФ. На підтримку внесення поправок в Основний закон проголосували 77,92% виборців, проти — 21,27%.