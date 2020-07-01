Під посольством РФ активісти протестують проти "обнулення" Путіна

Біля посольства Російської Федерації у Києві проходить акція ГО “Всеукраїнський рух інвалідів та ветеранів АТО” проти внесення змін до конституції Росії, які фактично "обнуляють" строки перебування на посаді Володимира Путіна.

Акція проходить мирно, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Її учасники за допомогою технічних засобів спроєктували на фасаді будівлі написи червоним та чорним кольорами російською мовою: "Как Путин сфальсифицировал голосование", "Вброс дополнительных бюллетеней после вскрытия избирательных урн", "Подтасовка результатов во время перерывов для дезинфекции,", "У псов Путина (ЧВК "Вагнер" ) развязались руки", " В Россию пришла гибридная монархия Путина", "Теперь Путин - царь, россияне - рабы".

Акція біля посольства РФ / Фото: Олена Собко, Укрінформ

Присутні проводяться спокійно, нікого не провокуючи.

Організатори акції вважають, що всенародне голосування про внесення правок до конституції РФ – це фарс та узурпація влади Путіним.

Акція проти "обнулення" Путіна під посольством РФ / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

Учасники заходу закликають українців стати на захист демократичних цінностей та висловити свій протест проти злочинного захоплення влади у Російській Федерації.

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Голова “Всеукраїнський рух інвалідів та ветеранів АТО” Олександр Рехта заздалегідь повідомив КМДА про наміри провести у цей день акцію, покликану привернути увагу українців до того, що відбувається в РФ.

Всеросійське голосування щодо змін до конституції проводилося з 25 червня до 1 липня. У разі ухвалення запропонованих змін, терміни перебування Путіна на посаді президента РФ "обнуляться", після чого він зможе ще двічі обіймати найвищу посаду.