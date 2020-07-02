В Італії - майже 241 тисяча випадків коронавірусу

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 201 новий випадок коронавірусної хвороби, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла до 240 961.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Протягом доби було зареєстровано 201 новий випадок коронавірусної хвороби, що є збільшенням порівняно з середою, 1 липня, коли їх було 187. Загальна кількість випадків коронавірусу зросла до 240 961", - йдеться у повідомленні.

З них 98 випадків зафіксували у Ломбардії, що складає 48,7% від загальної кількості випадків захворювання в Італії.

Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксували 30 летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу, загальна кількість жертв пандемії збільшилася до 34 818.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 2 липня загальна кількість хворих на COVID-19 зросла до 10 809 998 осіб. З них 6 032 381 особа вже одужала, 519 050 пацієнтів померли.

Фото з сайту ansa.it