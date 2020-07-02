Казахстан на два тижні запроваджує жорсткий карантин

У Казахстані через COVID-19 з 5 липня введуть суворий двотижневий карантин.

Про це повідомляє Kazinform.

«З урахуванням ускладнення епідеміологічної ситуації та зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію в Казахстані, Держкомісія прийняла рішення про введення з 5 липня обмежувальних заходів на 14 днів», - йдеться в повідомленні.

Тимчасово заборонять роботу салонів краси, перукарень, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, продовольчих та непродовольчих критих ринків, пляжів, аквапарків, об'єктів культури, форумів, конференцій, розважальних центрів, дитячих дошкільних установ, релігійних об'єктів, а також розважальних центрів уТРЦ, караоке, більярд, комп'ютерних клубів, боулінг центрів, кінотеатрів, дитячих оздоровчих таборів, фудкортів, банкетних залів.

Також обмежено переміщення населення по вулицях, у парках, скверах до не більш як 3-х людей, а особам за 65 років переміщення заборонено взагалі.

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Залежно від подальшого розвитку епідеміологічної ситуації обмежувальні заходи можае бути продовжено на 2 тижні або посилено.

У Казахстані вже підтверджено 42 574 випадки захворювання на коронавірус. З них 14 415 осіб одужали, 188 - померли.

Як повідомлялося, в світі станом на ранок 2 липня кількість хворих на COVID-19 становить 10 809 998 осіб. При цьому 6 032 381 особа одужали, 519 050 пацієнтів - померли.