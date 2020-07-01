В Італії зросла добова смертність від COVID-19

Протягом останньої доби в Італії зафіксовано істотне зростання кількості летальних випадків унаслідок коронавірусної інфекції.

Про це інформує ANSA.

"Кількість померлих за минулу добу сягнула 23, тоді як днем раніше було зафіксовано шість летальних випадків", - ідеться у повідомленні.

Загалом, за даними міністерства охорони здоров'я Італії, внаслідок епідемії COVID-19 померли 34 767 мешканців країни.

Протягом останньої доби в Італії виявили 142 нові випадки коронавірусу, їх загальна кількість становить 240 578.

У сімох регіонах країни за минулий день не зафіксовано жодного нового випадку захворювання, до них належать: Марке, Трентіно-Альто-Адідже, Апулія, Фріулі-Венеція-Джулія, Абруццо, Базиліката та Молізе.

Як повідомлялося, станом на 30 червня у світі підтверджено понад 10 млн 412 тис. випадків зараження коронавірусом. Померли 508,2 тис. осіб, одужали – 5,67 млн.

Фото: АА