В Італії залучили військових для підтримки карантину в осередку спалаху COVID-19

Уряд Італії направив військові підрозділи до міста Мондрагоне в регіоні Кампанія задля забезпечення дотримання карантину після того, як в місті виявили 49 випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Міністр (внутрішніх справ - ред.) оголосив про прибуття армійського підрозділу", - йдеться у повідомленні.

Напередодні президент регіону Кампанія Вінченцо Де Лука оголосив про прибуття військових для підтримки порядку.

"Сьогодні вранці мав зустріч з міністром внутрішніх справ Лучіаною Ламоргезе з приводу червоної зони, встановленої у Мондрагоне. Я попросив про термінову відправку сотень людей з поліції, щоб гарантувати суворий контроль над територією", - зазначив чиновник.

Люди, які проживають у чотирьох будинках, де зафіксовано осередок спалаху, отримали розпорядження не залишати приміщення, поки їх не протестують на коронавірус. Однак кілька людей, тести яких показали позитивний аналіз на вірус, ймовірно, втекли.

Поліція оточила житловий комплекс та не дозволяє мешканцям залишати його. Більшість мешканців це болгарські громадяни, які проживають у чотирьох із п'яти будівель, що були закриті на карантин 22 червня.

Між болгарами та місцевими італійцями, які чергують біля входу до комплексу, періодично трапляються сутички. Один із болгар кинув стілець з балкона, італійці у відповідь кидали каміння та розбили вікна припаркованих автівок болгар. Потім вони зняли номери машин та показували їх як трофеї. Натовп звинувачує поліцію в тому, що вона "занадто терпима до болгар".

Як повідомляє ANSA, протягом останньої доби в Італії зафіксували 296 нових випадків коронавірусної хвороби та 34 летальні випадки унаслідок пандемії.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Італії наразі становить 239 706.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 9 625 813, з них 487 417 летальних, одужало 5 230 610 осіб.

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