В італійській Ломбардії - найнижча смертність від COVID-19 з лютого

Протягом останньої доби в італійському регіоні Ломбардія, який найбільше постраждав від пандемії коронавірусу, зафіксували 3 летальні випадки, спричинені пандемією, це найнижчий показник в регіоні з 27 лютого.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"У Ломбардії протягом останньої доби зафіксували 3 жертви, тоді як вчора їх було 13, це найнижчий показник в регіоні з 27 лютого", - йдеться у повідомленні.

Протягом останніх 24 годин в Італії загалом зафіксували 23 жертви пандемії коронавірусу, у порівнянні з 24 вчора, це тепер новий найнижчий показник з початку березня. Загальна кількість жертв пандемії в Італії зросла до 34 657 осіб.

Загалом у 238 720 людей підтвердили діагноз коронавірусу в Італії. Протягом останньої доби приріст склав 218 нових випадків. У 7 регіонах зафіксовано нульове збільшення кількості нових заражень: Апулія, Фріулі-Венеція-Джулія, Сицилія, Сардинія, Умбрія, Валле-д'Аоста та Базиліката.

Кількість пацієнтів, що одужали, в Італії зросла до 183 426, приріст у порівнянні з вчорашнім днем склав 533 особи.

Згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 9 064 745 випадків коронавірусу, зокрема 470 981 - летальний, одужали 4 849 111 осіб.