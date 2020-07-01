Таїланд на місяць продовжив надзвичайний стан

Влада Таїланду продовжила до 31 липня дію надзвичайного стану, запровадженого з метою протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Bangkok Post.

«Уряд формально схвалив продовження дії надзвичайного стану в країні ще на один місяць - до 31 липня», - йдеться у повідомленні з посиланням на речницю уряду Нарумон Пініосінват

За її словами, ситуація з коронавірусом залишається серйозною в багатьох країнах світу, саме тому урядовий штаб із подолання COVID-19 запропонував продовжити режим надзвичайного стану.

Речниця додала, що цей крок також зумовлений необхідністю зменшити ризик другої хвилі коронавірусу.

При цьому вона нагадала, що у середу країна переходить до п’ятої фази послаблення карантинних заходів.

Як повідомлялося, станом на 30 червня у світі підтверджено понад 10 млн 412 тис. випадків зараження коронавірусом. Померли 508,2 тис. осіб, одужали – 5,67 млн.