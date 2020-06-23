Тайські вчені планують клінічні випробування вакцини від COVID-19 на жовтень

Вчені в Таїланді повідомляють, що вони мають намір приступить до клінічних випробувань вакцини від коронавируса вже в жовтні.

Про це повідомляє NHK.

Група дослідників університету Чулалонгкорн в Бангкоку очолює роботу по створенню вакцини. Минулого місяця вчені почали застосовувати вакцину на мавпах.

У понеділок дослідники повідомили журналістам, що у мавп виробився достатній рівень антитіл, при цьому негативного ефекту на їх здоров'я не спостерігалося.

Вчені мають на меті розпочати клінічні випробування в жовтні і надати вакцину за помірною ціною в Таїланді і сусідніх країнах у майбутньому році.