Тайські вчені планують клінічні випробування вакцини від COVID-19 на жовтень
Укрінформ
Вчені в Таїланді повідомляють, що вони мають намір приступить до клінічних випробувань вакцини від коронавируса вже в жовтні.
Про це повідомляє NHK.
Група дослідників університету Чулалонгкорн в Бангкоку очолює роботу по створенню вакцини. Минулого місяця вчені почали застосовувати вакцину на мавпах.
У понеділок дослідники повідомили журналістам, що у мавп виробився достатній рівень антитіл, при цьому негативного ефекту на їх здоров'я не спостерігалося.
Вчені мають на меті розпочати клінічні випробування в жовтні і надати вакцину за помірною ціною в Таїланді і сусідніх країнах у майбутньому році.