У Фінляндії дозволили масові заходи за участю понад 500 осіб

Влада Фінляндії з 1 липня дозволила проведення заходів просто неба за участю більш як 500 людей.

Про це повідомляє Yle.

«Заходи просто неба за участю більш як 500 осіб можливі за умови дотримання деяких обмежень. Послаблення стосується, наприклад, футбольних матчів, фестивалів та інших культурних акцій», - ідеться в повідомленні.

Однією з умов для таких заходів є забезпечення соціальної дистанції не менш ніж 1 метр. При цьому в кожного учасника має бути визначене місце.

Водночас для масових заходів у приміщеннях зберігається обмеження до 500 учасників – до 1 серпня. Також залишається чинною рекомендація по змозі залишатися на віддаленій роботі.

Окрім того, уряд Фінляндії не радить громадянам подорожувати за кордон - за винятком Норвегії, Данії, Ісландії та країн Балтії.