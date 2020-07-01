США наполягають на продовженні

США наполягають на продовженні "збройного" ембарго проти Ірану

Укрінформ
Державний секретар США Майк Помпео закликав Раду Безпеки ООН продовжити ембарго на постачання зброї до Ірану, чинність якого має минути в жовтні.

По це голова Держдепу заявив під час віртуального виступу перед членами Радбезу ООН, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Іран уже зараз порушує "збройне" ембарго - ще до того, як воно добігло завершення", - вказав Помпео.

У цьому зв'язку держсекретар закликав "дослухатися до Близького Сходу" – від Ізраїлю до країн Перської затоки. Він підкреслив, що саме ці держави, які є найуразливішими перед "хижацької поведінки" Ірану, одностайно вимагають продовжити санкції проти Тегерана.

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"Якщо Іран не становить загрозу для миру, що вимагає колективного реагування, тоді я не знаю як це можна трактувати", - резюмував глава американської дипломатії.

Як відомо, адміністрація США на чолі з Трампом займає послідовну позицію тиску на Іран, звинувачуючи його у підтримці тероризму в регіоні Близького Сходу та створенні загроз для всього світу.

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