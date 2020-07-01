США наполягають на продовженні "збройного" ембарго проти Ірану

Державний секретар США Майк Помпео закликав Раду Безпеки ООН продовжити ембарго на постачання зброї до Ірану, чинність якого має минути в жовтні.

По це голова Держдепу заявив під час віртуального виступу перед членами Радбезу ООН, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Іран уже зараз порушує "збройне" ембарго - ще до того, як воно добігло завершення", - вказав Помпео.

У цьому зв'язку держсекретар закликав "дослухатися до Близького Сходу" – від Ізраїлю до країн Перської затоки. Він підкреслив, що саме ці держави, які є найуразливішими перед "хижацької поведінки" Ірану, одностайно вимагають продовжити санкції проти Тегерана.

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"Якщо Іран не становить загрозу для миру, що вимагає колективного реагування, тоді я не знаю як це можна трактувати", - резюмував глава американської дипломатії.

Як відомо, адміністрація США на чолі з Трампом займає послідовну позицію тиску на Іран, звинувачуючи його у підтримці тероризму в регіоні Близького Сходу та створенні загроз для всього світу.