Пекін направить до армії майстрів бойових мистецтв

Китай направить 20 майстрів бойових мистецтв, аби вони тренували китайських військових у Тибеті.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Причину такого рішення китайська влада не називає, проте його ухвалили в умовах конфронтації з Індією.

Внаслідок сутички військових двох країн у долині Галван у Гімалаях 15 червня загинули 20 індійських військових, ще 76 були поранені. Це перші жертви у протистоянні двох держав за спірні райони Гімалаїв з 1975 року.

Читайте також: Індія звинуватила КНР у стягненні військ до кордону

Китай не оприлюднив інформацію про наявність жертв серед китайських військових внаслідок сутички.

Згідно з двосторонньою угодою 1996 року військові Китаю та Індії не можуть застосовувати у спірних прикордонних районах вогнепальну зброю та вибухівку. Тож коли виникають сутички, вони використовують рукопашний бій, палиці та каміння.

Китайський державний телеканал CCTV повідомив, що 20 тренерів з клубу бойових мистецтв Enbo працюватимуть в адміністративному центрі Тибету Лхаса. Офіційно китайські ЗМІ не повідомляють, чи будуть вони тренувати бійців, які знаходяться на фактичному кордоні з Індією.

Читайте також: Індія та Китай обмінялися звинуваченнями у порушенні кордону

Китай та Індія продовжують звинувачувати один одного в провокації сутички 15 червня.

До слова, кордон між двома державами досі остаточно не визначений. У 1962 році прикордонні суперечки призвели до війни, в якій Індія зазнала поразки.