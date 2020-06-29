Пекін направить до армії майстрів бойових мистецтв
Про це повідомляє ВВС Україна.
Причину такого рішення китайська влада не називає, проте його ухвалили в умовах конфронтації з Індією.
Внаслідок сутички військових двох країн у долині Галван у Гімалаях 15 червня загинули 20 індійських військових, ще 76 були поранені. Це перші жертви у протистоянні двох держав за спірні райони Гімалаїв з 1975 року.
Китай не оприлюднив інформацію про наявність жертв серед китайських військових внаслідок сутички.
Згідно з двосторонньою угодою 1996 року військові Китаю та Індії не можуть застосовувати у спірних прикордонних районах вогнепальну зброю та вибухівку. Тож коли виникають сутички, вони використовують рукопашний бій, палиці та каміння.
Китайський державний телеканал CCTV повідомив, що 20 тренерів з клубу бойових мистецтв Enbo працюватимуть в адміністративному центрі Тибету Лхаса. Офіційно китайські ЗМІ не повідомляють, чи будуть вони тренувати бійців, які знаходяться на фактичному кордоні з Індією.
Китай та Індія продовжують звинувачувати один одного в провокації сутички 15 червня.
До слова, кордон між двома державами досі остаточно не визначений. У 1962 році прикордонні суперечки призвели до війни, в якій Індія зазнала поразки.