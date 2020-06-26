Індія звинуватила КНР у стягненні військ до кордону

КНР почала нарощувати військову присутність на спірному кордоні з Індією в долині річки Галван.

Про це інформує New Indian Express.

"Китай стягує великий контингент військ та озброєнь до лінії фактичного контролю з початку травня, а поведінка китайських сил суперечить всім взаємно узгодженим нормам", - заявив уряд Індії, який вважає Пекін відповідальним за ескалацію конфлікту на сході провінції Ладакх.

Видання опублікувало супутникові знімки, на яких можна побачити спорудження китайського військового табору на лінії контролю в долині річки Галван.

Згідно з даними видання South China Morning Post, до спірного кордону з Індією Китай перекинув винищувачі, військові гвинтокрили, багатофункціональні дрони та танки.

Як зазначає The Hindustan Times з посиланням на індійських чиновників, Індія дозволила прикордонникам відкривати вогонь на ураження, у випадку якщо виникнуть сутички з китайськими військовослужбовцями біля спірного кордону двох держав.

Як повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав Індію та Китай до стриманості та діалогу задля мирного вирішення суперечностей та для збереження регіональної стабільності та миру.

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Індійсько-китайські відносини прописано у двосторонній угоді від 1954 року. Проте країни й досі не змогли владнати територіальні суперечки навколо двох регіонів — Аксай Чін та Аруначал-Прадеш, які згідно з Сімлською конвенцією 1914 року відійшли від Тибету до Британської Індії. 1962 року в результаті прикордонної війни китайські війська зайняли Аскай Чін — територію загальною площею 38 тис. кв. км. Однак Індія досі претендує на неї, стверджуючи, що це частина її провінції Ладакх.