Індія та Китай обмінялися звинуваченнями у порушенні кордону

Урядовці Індії та Китаю обмінялися взаємними звинуваченнями у порушенні кордону після збройної сутички у спірному прикордонному районі в Гімалаях, в якій брали участь військові обох сторін.

Про це повідомляє The National.

"Індія та Китай у суботу обмінялися свіжими звинуваченнями у порушенні кордону у спірному Гімалайському регіоні, де військові з обох боків цього тижня вперше протягом півстоліття вступили у смертельну сутичку", - йдеться у повідомленні. Кожна зі сторін звинувачує іншу у порушеннях, які призвели до смертельної сутички 15 червня.

Уряд Індії звинуватив Китай у намірах збудувати споруди на "лінії фактичного контролю", яка розмежовує прикордонний район. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна не допустить жодних односторонніх змін щодо спірного кордону.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзян звинуватив індійських військових у "навмисній провокації" в цьому районі.

Як повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав Індію та Китай до стриманості та діалогу для мирного вирішення суперечностей та для збереження регіональної стабільності й миру.

Індійсько-китайські відносини прописано у двосторонній угоді від 1954 року. Проте країни й досі не змогли владнати територіальні суперечки навколо двох регіонів — Аксай Чін та Аруначал-Прадеш, які згідно зі Сімлською конвенцією 1914 року відійшли від Тибету до Британської Індії. 1962 року в результаті прикордонної війни китайські війська зайняли Аскай Чін — територію загальною площею 38 тис. кв. км. Однак Індія досі претендує на неї, стверджуючи, що це частина її провінції Ладакх.