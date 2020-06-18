У Китаї заявили, що домовилися врегулювати конфлікт з Індією на кордоні

У Китаї заявили, що домовилися врегулювати конфлікт з Індією на кордоні

Укрінформ
У Китаї заявили, що домовилися з Індією якомога швидше врегулювати ситуацію на своїх кордонах після зіткнення між своїми військами, а винуватців інциденту мають покарати.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ КНР.

Старший китайський дипломат Ван Ї сказав міністру закордонних справ Індії Субрахманьяму Джайшанкару під час телефонного дзвінка, що Індія має суворо покарати винних у конфлікті та контролювати свої прикордонні війська.

"Індія готова виходити із загальної ситуації відносин між двома країнами, здійснювати консенсус між лідерами двох країн, мирно вирішувати спори в прикордонних районах шляхом діалогу і послаблювати напруженість у прикордонних районах", - наводить МЗС Китаю позицію Індії.

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Як повідомляється, під час сутички військові з обох сторін билися палицями та битами, але пострілів не було. Це було перше смертельне зіткнення на спірному кордоні двох азійських країн щонайменше за останні 45 років.

Непідтверджені повідомлення в індійських ЗМІ стверджують, що унаслідок сутичок загинуло щонайменше 40 китайських військових. Деякі індійські солдати досі вважаються зниклими безвісти.

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Раніше голова уряду Індії Нарендра Моді заявив, що Індія буде "пишатися тим, що наші солдати загинули у боротьбі з китайцями" під час сутички у регіоні Ладакх у понеділок.

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