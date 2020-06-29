Грузія продовжила термін легального перебування іноземців в країні ще на місяць

Грузія ще на місяць — до 31 липня — продовжила термін легального перебування на території країни іноземців та осіб без громадянства.

Про це повідомляє "Грузія Online".

Поправки внесли до постанови уряду Грузії від 28 січня 2020 року. Положення стосуються осіб, які легально перебували в Грузії станом на 14 березня 2020 року.

До причин, за якими вони змогли покинути територію країни, відносяться випадки, коли:

держава, громадянином якої є людина, входить в зону високого ризику;

якщо перетин кордонів обмежено відповідною державою;

якщо за станом здоров'я людина знаходиться в лікарні, на карантині або в самоізоляції;

якщо людина не може покинути територію країни у встановлені терміни через скасування авіарейсів.

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На цих людей не будуть поширюватися положення, передбачені законодавством Грузії, якщо вони пред'являть документи, що підтверджують причини, за яких вони змушені залишатися на території країни.

Одночасно в постанові уряду зазначено, що перебування цих осіб на території Грузії не зможе послужити підставою для отримання посвідки на проживання.

Раніше міністр економіки Грузії Натія Турнава заявила, що відновлення регулярного авіасполучення може бути перенесено на кінець липня.