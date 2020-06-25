Грузія відклала відновлення авіасполучення

Міністр економіки Грузії Натія Турнава заявила, що відновлення регулярного авіасполучення може бути відтерміновано до кінця липня.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

«Дуже ймовірно, що нам доведеться відтермінувати дату відновлення регулярного авіасполучення до кінця липня», - повідомила Турнава.

Міністр заявила, що грузинська влада очікує на рішення ЄС щодо відкриття кордонів для третіх країн, а також враховує епідеміологічну ситуацію.

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«Головне - це здоров'я наших громадян», - сказала урядовець.

Міністр повідомила, що авіакомпанії продовжать виконувати чартерні авіарейси.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 9 560 947, з них 485 625 летальних, одужали 5 200 735 осіб.