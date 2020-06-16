У Грузії вперше за 3,5 місяця не виявили жодного випадку COVID-19

Про це сьогодні заявила медичний директор Тбіліської інфекційної лікарні Марина Езугбая, передає Новини-Грузія.

«Вперше з 26 лютого за останню добу в Грузії не зафіксовано жодного нового випадку коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

При цьому кількість тих, хто вилікувалися і виписалися з лікарень пацієнтів, становила 20. Загальна кількість тих, вилікувалися з початку епідемії, становить 724.

За весь час епідемії в Грузії кількість лабораторно підтверджених випадків вірусу становить 879. Від наслідків нового коронавірусу у Грузії померло 14 пацієнтів.

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Зазначається, що в режимі карантину ще знаходяться 2 710 громадян, а в стаціонарі під наглядом - 267.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 червня у світі в цілому підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірус, включаючи майже 440 тисяч летальних, а одужали від цього захворювання понад 4,2 мільйона осіб.

Фото: Радіо Свобода