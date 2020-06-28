У Чехії - рекордне зростання випадків COVID-19 за майже три місяці

Такі дані оприлюднило МОЗ Чеської Республіки.

Так, за минулу добу у Чехії коронавірусну інфекцію виявили у 260 людей, що є найбільшою кількістю з 8 квітня. Напередодні було майже на 100 випадків менше.

Найбільша кількість нових заражень – 104 – у столиці Празі.

Головний гігієніст республіки Ярміла Ражова припускає, що високий щоденний приріст може бути пов'язаний з інтенсивними тестуваннями у місцях локальних спалахів.

По країні зафіксовано три локальні спалахи – 2 на шахтах і 1 в компанії з виробництва автомобільних компонентів Magna Exteriors (Богемія). Комплексне тестування працівників шахт та їх родичів має тривати до вівторка.

Загалом з початку епідемії у Чехії зареєстрували 11 306 заражень коронавірусною інфекцією, 7 682 з них одужали, 347 померли, зараз у лікарнях перебуває 117 осіб, решта лікуються дома.

Як повідомлялося, у світі станом на 28 червня зафіксовано 10 088 576 випадків коронавірусу, з них 501 442 летальних. Одужали 5 466 534 пацієнтів.

Фото: CTK Photo/Укрінформ