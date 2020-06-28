На кордоні РФ і країн Скандинавії зафіксували підвищений рівень радіації

У деяких районах Швеції, Фінляндії, Норвегії зафіксовано підвищений рівень радіації, причиною може бути несправність атомної електростанції на заході Росії.

Про це повідомляє Independent.

«Низькі рівні радіації, помічені в Північній Європі, могли бути викликані несправною атомною електростанцією на заході Росії», - йдеться в повідомленні.

Чиновники з ядерної безпеки з Фінляндії, Норвегії та Швеції оголосили раніше на цьому тижні про збільшення радіоактивних ізотопів у Скандинавії і в деяких арктичних регіонах.

У той час як у Шведському управлінні радіаційної безпеки заявили у вівторок, що неможливо підтвердити джерело випромінювання, голландська влада проаналізувала дані своїх північних сусідів і прийшла до висновку: причина підвищення радіації знаходиться на заході Росії.

Російський атомний енергетичний оператор Росенергоатом заперечує наявність будь-яких проблем з двома електростанціями на північному заході країни: «Обидві станції працюють у нормальному режимі. На роботу обладнання нарікань не було. Випадків, пов'язаних з викидом радіонуклідів за межі захисних споруд, зареєстровано не було».