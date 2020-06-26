У Нідерландах завершилося дев’яте судове засідання у справі МН17

"Сподіваюся, що ми зможемо оголосити рішення щодо всіх запитів 3 липня”, - зазначив він.

У липні суд має оголосити своє рішення щодо запитів на розслідування адвокатів Пулатова. Зокрема, вони вимагають додаткової перевірки того, що було презентовано нідерландськими прокурорами, більше уваги іншим версіям трагедії, а також допитати близько 100 свідків та експертів. Захист Пулатова бачить потребу у додатковому розслідуванні.

Нідерландські прокурори вважають недоцільними закиди адвокатів Пулатова, які наполягають, що розслідування не завершене. Зокрема, щодо "сценарію військового літака”. Прокурори не одноразово наголосили, інформація щодо вивчення такої версії вже є в матеріалах справи, ба більше усі докази вказують на те, що МН17 знищив “Бук”. Тож, закликають суд відхилити запити на розслідування захисту Пулатова.

У зв’язку з тим, що адвокати Пулатова та родичів загиблих рейсу МН17 заявили, що їм потрібно більше часу для підготовки, прокурори пропонують перейти до розгляду справи по суті у лютому, березні 2021 року.

А також дати слово у суді родичам загиблих в травні та червні 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня 2020 року почався другий блок судових слухань у справі МН17.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді обмежена. Усі охочі можуть стежити за процесом за допомогою прямої трансляції. Вона відбувається двома мовами: нідерландською та англійською.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Фото: Софія Шовікова