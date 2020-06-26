У Кореї - 39 нових випадків коронавірусу
Укрінформ
У Південній Кореї зафіксували 39 нових випадків коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє The Guardian.
Нові випадки COVID-19 виявили переважно в густонаселеному мегаполісі Сеул.
Зазначається, що 12 нових випадків було ввезено з-за кордону.
Місцева влада намагається зупинити ланцюжок передачі вірусу на фоні зростання громадської активності та послаблення обмежувальних заходів.
За інформацією з Центрів з контролю і профілактики захворювань у Південній Кореї, з початку пандемії зафіксовано 12 602 випадки, включаючи 282 летальних випадки.
Як повідомлялося, станом на ранок 26 червня у світі зареєстровано 9 714 805 випадків коронавірусу. При цьому 5 250 085 осіб одужало і 491 856 померло