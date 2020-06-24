В НАТО занепокоєні нарощуванням військової присутності Росії у Середземному морі

Попри розбіжності позицій по Лівії, союзники по НАТО однаково занепокоєні зростанням російської присутності в регіоні Середземного моря.

Про це у вівторок під час виступу в рамках віртуального Брюссельського форуму під егідою Фонду Маршала заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, військові структури Альянсу проводять розслідування нещодавнього інциденту між бойовими кораблями Франції та Туреччини поблизу лівійського узбережжя.

"Існують розбіжності між союзниками по НАТО щодо ситуації в Лівії. Водночас, усі союзники занепокоєні збільшенням там російської присутності. Це є частиною тенденції, адже ми бачили більшу присутність Росії у Східному Середземномор’ї, в Сирії та всюди. Збільшення російської присутності, із бойовими літаками та іншими військовими спроможностями, дії Росії в Лівії є нашим спільним занепокоєнням. Ми проводимо щільний моніторинг ситуації в Середземному морі, проводимо обмін розвідувальними даними та інформацією щодо зростання російської присутності", - сказав Столтенберг.

Він окремо наголосив, що всі союзники по НАТО погодилися з необхідністю підтримати зусилля ООН з пошуку політичного рішення для конфлікту в Лівії та розв’язання цієї кризи шляхом переговорів.

"Щодо інциденту в Середземному морі, — це інша справа. Він стався кілька днів тому за участю двох союзників, і ці два союзники мають прямо протилежні погляди на те, що трапилося. Водночас, військові структури НАТО проводять розслідування, щоб встановити факти", - додав керівник Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, 17 червня Франція засудила "надзвичайно агресивний вчинок" Туреччини, чиї військові кораблі перешкоджали виконанню місії французького фрегата у Середземному морі щодо догляду судна в рамках дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Туреччина грає в небезпечну гру та порушує всі свої зобов’язання в рамках берлінської конференції щодо врегулювання в Лівії.

Фото: НАТО