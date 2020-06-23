США вважають, що нова угода щодо ядерних озброєнь має бути тристоронньою

Угода на зміну Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) має бути тристоронньою та включати, окрім США та РФ, також Китай.

Про це заявив під час пресконференції у вівторок у Відні спеціальний посланник президента США з питань контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"З погляду Сполучених Штатів наступна угода має бути тристоронньою", - заявив Біллінгслі, коментуючи результати зустрічі у понеділок у Відні з російською делегацією.

Перед зустріччю США виступили з відкритим запрошенням до КНР приєднатися до консультацій 22 червня. Однак китайська сторона заявила, що не має наміру брати участь у переговорах, посилаючись на те, що її ядерний арсенал незрівнянно менший від арсеналів США та РФ.

Біллінгслі наголосив, що у Китаї триває стрімке нарощування потужностей у сфері ядерних озброєнь, що становит виклики та загрози міжнародній безпеці. При цьому, китайська ядерна програма є "таємною та непрозорою". За його словами, китайську сторону запрошуватимуть і на наступний раунд переговорів, який може відбутись у Відні "наприкінці липня або початку серпня".

"Ми досягли принципової домовленості, що наприкінці липня або початку серпня було б доцільно знову зустрітися. Але, звичайно, все залежатиме від того, наскільки великий прогрес буде зроблений у технічних групах", - заявив Біллінгслі, коментуючи результати зустрічі з російською делегацією.

За його словами, під час останніх переговорів у Відні обговорено "широкий спектр питань, пов’язаних з ядерною проблематикою". Саму зустріч представник США назвав "дуже позитивною". Свідченням продуктивності переговорів стало вже те, що досягнуто домовленість про створення декількох робочих груп для опрацювання деталей майбутньої угоди, яка має прийти на зміну СНО-3, зазначив Біллінгслі.

Як повідомляв Укрінформ, 22 червня у Відні спецпредставник президента США з контролю за озброєнням Маршалл Біллінгслі та заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков провели переговори щодо контролю ядерних озброєнь. Зустріч проходила у закритому режимі без присутності преси. Основна мета переговорів - майбутнє Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) (в американському еквіваленті New START Treaty), дія якого завершується 5 лютого 2021 року.