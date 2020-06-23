США і Росія мають продовжити дію ядерної угоди – Столтенберг

США і Росія мають продовжити дію Договору з контролю над стратегічним наступальним озброєнням (СНО-1), щоб підтримати глобальну систему контролю над ядерною зброєю та отримати час, щоб переконати Китай, який перетворився на глобальну військову силу, приєднатися до нової міжнародної угоди у цій галузі.

Про це у вівторок під час виступу в рамках віртуального Брюссельського форуму під егідою Фонду Маршала заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вітаю той факт, що Росія і США зараз приступили до переговорів щодо контролю над озброєнням. Я також рішуче підтримую залучення до процесу Китаю, який є глобальною силою і має свою відповідальність, щоб бути частиною глобальної системи контролю над озброєнням… Вважаю, що за умови відсутності угоди, яка б включала Китай, має бути продовжений існуючий договір START (ОСВ-1), що має дати час для досягнення остаточної угоди не лише між США і Росією, але також з Китаєм», - сказав керівник Альянсу.

Він наголосив, що світ не має знову повертатися до ситуації, коли буде відсутня будь-яка угода, що регулює кількість ядерної зброї у світі. Особливо небезпечною така ситуація могла би бути після того, як у минулому році внаслідок дій Росії та розгортання нею нових ракет SSC-8, припинив існування договір про ракети малої і середньої дальності (ДРМСД).

Столтенберг зауважив, що Китай, як і будь-яка країна світу, має право розвивати власні оборонні спроможності. Зараз, за його словами, Китай робить потужні інвестиції у нові засоби доставки та збільшує кількість боєголовок, протягом року він провів більше ядерних випробувань, ніж відбулося по усьому світі.

«За нашою оцінкою, протягом десятиліття Китай подвоїть кількість ядерних боєголовок, що, безумовно, має значення для всіх нас... Зараз Китай є зростаючою глобальною силою із далекосяжними спроможностями. Країна має другий за обсягами оборонний бюджет у світі, вона активно інвестує у розвиток повітряних, морських та сухопутних спроможностей. Тож Китай має стати частиною зусиль з контролю над озброєнням, які мають забезпечити прозорість та передбачуваність, у тому числі, стосовно китайських ядерних арсеналів», - підкреслив Генеральний секретар НАТО.

За його словами, режим контролю над озброєннями, який є збалансованим та піддається верифікації, відповідає інтересам у сфері безпеки всіх залучених сторін.

«Ми підвищуємо безпеку одне одного, коли ми визначаємо граничну кількість ядерної зброї. Оскільки ядерна зброя є небезпечною і дуже коштовною, НАТО прагне уникнути нової гонки озброєнь, і кращий шлях до цього - це встановити певну «стелю» для ядерної зброї та скоротити її кількість. Радянський Союз і США були здатні зробити це під час «холодної війни», і я твердо переконаний, що ми маємо також зробити це і сьогодні», - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, 22 червня спецпредставник президента США з контролю за озброєнням Маршалл Біллінгслі та заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков провели у Відні закриті консультації щодо контролю над ядерними озброєннями.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-1 (англ. START I - Strategic Arms Reduction Treaty) – це двостороння угода між США і Радянським Союзом, яка була підписана у 1991 році та набула чинності у грудні 1994 року. Ця угода, яка є основою сучасної архітектури контролю над ядерним озброєнням у світі, є чинною до 5 лютого 2021 року.

Фото: НАТО