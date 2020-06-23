Німецький округ Гютерсло "закривають" через спалах коронавірусу

У Німеччині буде закрито округ Гютерсло, де зафіксовано спалах захворюваності на COVID-19.

Про це заявив прем’єр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми запровадимо режим закриття для всього округу Гютерсло», - заявив Лашет.

Він зауважив, що в цій місцевості знову запроваджуються обмежувальні заходи, які раніше вводилися по всій країні.

Зокрема, закриваються всі публічні структури, забороняються групові зустрічі, обмежуються контакти до кола людей, які мешкають в одному домогосподарстві.

В округ направлено кілька нарядів поліції, а також перекладачів з польської, румунської та болгарської, адже на підприємстві, яке є осередком поширення хвороби, працюють переважно заробітчани.

Станом на 23 червня на м'ясокомбінаті Tönnies підтверджено 1553 випадки інфікування. Понад 7 тисяч працівників перебувають на карантині.

Загалом по Німеччині, за даними Інституту Роберта Коха, від початку епідемії клінічно підтверджено 190 862 випадки інфікування, в тому числі за останню добу 503. Померло за цей час 8895 людей, одужало 175 300.

Жорсткі карантинні обмеження вводяться також у сусідньому з Гютерсло окрузі Варендорф.

За даними Worldometer, станом на 23 червня у світі зареєстровано 9 220 300 випадків зараження коронавірусом, з них 474 998 летальних, одужали 4 963 202 особи.