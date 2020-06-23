Маски, халати, респіратори: допомогу ЄС та ВООЗ передадуть 50 медзакладам

Європейський Союз та Всесвітня організація охорони здоров'я передали засоби індивідуального захисту для 50 українських медзакладів, де лікують пацієнтів з COVID-19.

Про це йшлося на брифінгу в Клубі Кабміну, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні вночі до України прибув гуманітарний вантаж із засобами індивідуального захисту загальною вартістю понад 1 млн євро. Можливість отримання Україною такого вантажу з'явилася завдяки координації, яку забезпечував офіс віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за підтримки ООН, Всесвітньої організації охорони здоров'я за співфінансування Європейського Союзу», - сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Пресбрифінг з нагоди передачі ЄС та ВООЗ допомоги 50 медзакладам / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

За її словами, йдеться про 50 тисяч медичних масок, 250 тисяч халатів, 125 тисяч респіраторів, 5 тисяч захисних щитків, а також 2,5 тисячі спеціальних окулярів. Все це буде направлено у ті 50 медзакладів, які визначило Міністерство охорони здоров'я.

«Партія покриває місячний запас потреб лікарень в засобах індивідуального захисту. Це надзвичайно важливо, адже засоби індивідуального захисту - це медична броня українських лікарів, які перебувають на передовій протистояння пандемії коронавірусу в Україні», - наголосила Стефанішина.

Урядовець підкреслила, що всі ці захисні засоби відповідають стандартам ВООЗ.

«Сьогоднішня партія – це елемент оперативного реагування на забезпечення потреб. І це говорить, що у часи кризи й напруги ми, об'єднавшись, зможемо досягти кращого результату», - додала вона.

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Водночас заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що нині у 247 лікарнях, які приймають на лікування хворих на COVID-19, є майже 1,5 млн костюмів біозахисту, 7 млн медичних масок, 18 млн рукавичок, більше 1 млн захисних окулярів, 1,5 млн респіраторів.