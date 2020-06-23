Український літак сьогодні доставить з Пекіна меддопомогу

У пекінському аеропорту Шоуду завершується завантаження українського військово-транспортного літака ІЛ-76 вантажем гуманітарного призначення для України.

Про це Укрінформу повідомили в Посольстві України в КНР.

«На борт повітряного судна буде завантажено близько 125 куб. м. засобів медичного захисту, а також апаратів штучної вентиляції легень загальною вагою 13 тонн», - зазначили в диппредставництві.

Гуманітарна допомога з Пекіну від Посольства України в КНР / Фото: Посольство України в КНР

Повернення літака в Україну заплановано на 23 червня.

Донорами безоплатної допомоги виступили 39 китайських державних органів, корпорацій, урядів провінційного та місцевого рівнів, Пекінська організація Товариства Червоного Хреста КНР, приватні організації й особи тощо. Гумвантаж адресований 36 отримувачам медичних засобів, серед яких лікарні, навчальні заклади, органи влади України, що будуть розподіляти засоби серед кінцевих реципієнтів відповідно до потреб.

Посольство, яке надало організаційну підтримку в зборі вантажу, висловлює особливу вдячність китайській компанії AVIC International, яка на безоплатній основі надавала своє складське приміщення для зберігання допомоги. Брокерські послуги, а також переліт літака оплатила українська компанія «Метінвест».

Фото: Посольство України в КНР