У Польщі виявили 300 нових випадків коронавірусу, 16 смертей

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 32 527, померли загалом 1375 людей. Одужали 17 573 особи.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 32 527; 1375 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 300 нових випадків інфікування, померли 16 хворих.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 17 573 людини.

У лікарнях країни перебувають 1936 пацієнтів із коронавірусом, 93 890 людей - на домашньому карантині, 17 573 осіб під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено понад 1,3 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 14 тисяч.

Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом. За останню добу в Сілезькому воєводстві підтверджено 129 нових випадків інфікування, що становить майже 43% від загального показника по країні.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення.

Відтепер громадяни Польщі, країн ЄС та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не повинні проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після приїзду з країн Євросоюзу. Натомість її мають проходити усі, хто в'їжджає до Польщі з України.

Зранку у вівторок, 23 червня, загальне число підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 9 192 751. Із них 474 445 – летальні. Число людей, які вже вилікувалися від коронавірусної хвороби, складає 4 939 422.

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (2,388,153), Бразилія (1,111,348) та Російська Федерація (592,280).

Фото: АА