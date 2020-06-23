Парламент Грузії схвалив зміни до Конституції щодо виборів

Парламент Грузії у першому читанні схвалив зміни до Конституції щодо виборчої системи країни.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

"Парламент Грузії у першому читанні ухвалив поправки до Конституції щодо зміни виборчої системи напередодні виборів 2020 року", - йдеться у повідомленні.

На голосування зареєструвалися 142 депутати. За ухвалення законопроєкту висловилися 136 депутатів, п'ять були проти.

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Згідно з проєктом змін, на виборах 2020 року до парламенту оберуть 120 депутатів за пропорційною системою та 30 - за мажоритарною. Зміни також передбачають зниження виборчого порогу для партій з 5% до 1%, а для блоків бар'єр становитиме стільки відсотків, скільки партій входитимуть в об'єднання. Згідно з поправками, партія зможе одноосібно формувати уряд в тому випадку, якщо вона набере 40% голосів виборців.

Вибори за цією моделлю є частиною угоди, досягнутої між правлячою партією «Грузинська мрія» та опозицією 8 березня за посередництва посольства США та представництва ЄС.

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Частиною цієї угоди також є припинення політичних переслідувань та звільнення політичних в'язнів. Наразі опозиція вимагає звільнення з в'язниці акціонера опозиційного телеканалу країни «Мтаварі Архі» Георгія Рурура, затриманого у листопаді 2019 роки за незаконне носіння та зберігання зброї.

Уряд Грузії докладає всіх зусиль, щоб восени провести парламентські вибори, попри загрозу коронавірусу COVID-19 та його негативний вплив на економіку.