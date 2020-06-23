НАТО вдосконалює взаємодію розвідувальних систем країн-союзниць

НАТО проводить масштабне тренування Unified Vision 2020 (UV - Єдине бачення) з розвитку об’єднаної платформи та спроможностей розвідки, спостереження та тактичної розвідки.

Таке повідомлення оприлюднене у понеділок на сайті НАТО.

"Союзники по НАТО розпочали сьогодні заходи операційної оцінки можливостей спільної розвідки, спостереження та тактичної розвідки в масштабах Альянсу... Заходи «Єдиного бачення» є ключовими для відпрацювання технічних та оперативних концепцій у розвідці, у спостереженні та у тактичній розвідці в ході операцій НАТО та для розвитку відповідних спроможностей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, здатність союзників до координації дій з розвідувального спостереження та тактичної розвідки є критично важливою, особливо зараз, коли Альянс постає перед різноманітними новими загрозами.

"Єдине бачення" - 2020 є унікальним внеском у розвиток наших спроможностей, що надає можливість для поєднання зусиль союзників, для аналізу даних та для обміну інформацією з максимальним ефектом, а також демонструє переваги та цінність розподілу навантаження між союзниками", - зазначив Каміл Гранд, помічник Генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій.

Спільні тренування в рамках заходів «Єдиного бачення» -2020 дозволяють союзникам відпрацювати взаємопоєднання різних засобів розвідки та спостереження.

Зокрема, польські бойові літаки F-16, обладнані системою спостереження DB-110, можуть збирати та швидко опрацьовувати, використовувати та поширювати тактичну інформацію. До цього додаються географічно віддалені спроможності та команди віртуального моделювання, що дозволяє НАТО нарощувати зусилля у стратегічному передбаченні та в оцінці оперативної ситуації. Розвідувальна система, що відпрацьовується, передбачає поєднання даних з різних джерел, включаючи засоби спостереження на морі, радарів повітряного базування, візуальну інформацію з літаків та супутників тощо.

У тренуванні «Єдине бачення» - 2020, яке проходить з 15 по 26 червня, беруть участь 250 військовослужбовців з 12 розвідувальних структур Європи та Північної Америки, включаючи особовий склад з Бельгії, Хорватії, Чеської Республіки, Данії, Франції, Греції, Угорщини, Італії, Нідерландів, Польщі, Великобританії та Сполучених Штатів, які отримують та опрацьовують дані в режимі реального часу.

Перший подібний захід відбувся у 2012 році.

Фото: НАТО